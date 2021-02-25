Таке рішення ухвалив Печерський райсуд Києва.

Суд обрав проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Читайте такожУ Раді зареєстрували законопроект щодо відповідальності за колабораціонізм: що він передбачаєПро це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Сьогодні проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну, якому 24 лютого СБУ оголосила підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва", - сказав співрозмовник УНІАН.

Що відомо про пропагандиста

24 лютого СБУ оголосила підозру військово-політичному "експерту", причетному до підривної діяльності на користь спецслужб РФ.

Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України — державна зрада (стаття 111) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (стаття 161) Кримінального кодексу.

За завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька веб-ресурсів (групи в соціальних мережах, Youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, зокрема від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front».

"Експерт" особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

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Автор: Дмитро Хилюк