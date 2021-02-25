24 лютого СБУ оголосила підозру Дудкіну / Скріншот
Суд обрав проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.
Читайте такожУ Раді зареєстрували законопроект щодо відповідальності за колабораціонізм: що він передбачаєПро це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"Сьогодні проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну, якому 24 лютого СБУ оголосила підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва", - сказав співрозмовник УНІАН.
Що відомо про пропагандиста
- 24 лютого СБУ оголосила підозру військово-політичному "експерту", причетному до підривної діяльності на користь спецслужб РФ.
- Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України — державна зрада (стаття 111) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (стаття 161) Кримінального кодексу.
- За завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька веб-ресурсів (групи в соціальних мережах, Youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, зокрема від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front».
- "Експерт" особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.
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