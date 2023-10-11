Однак, партнери, зокрема США, запевняють, що продовжать допомагати Україні у боротьбі з Росією.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі існують ризики зменшення західної допомоги Україні. Однак він вірить партнерам, які запевняють, що цього не буде. Про це голова держави розповів під час спільного брифінгу за участі прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

"Чи боюся я, що впаде підтримка? Є такі ризики… Але партнери знають пріоритети України, працюють над цим. Ми обговорювали питання щодо дуже напруженої ситуації в Ізраїлі і її впливу. Авжеж партнери завіряють, що Україна все одно буде отримувати допомогу і ніхто не буде кидати Україну. Ми віримо нашим партнерам", - сказав він.

Глава держави додав, що збільшення кількості викликів, звісно, змусить партнерів розфокусовувати свою увагу, що є абсолютно зрозумілим, на його думку. Відтак, Зеленський вважає, що ситуація наразі небезпечна.

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"Усі бояться. Зокрема того, що будуть інші трагедії у світі. Адже обсяг військової допомоги, яку можуть запропонувати парнери, є сталий… Я думаю, що Росія також розраховує на це, на розподіл допомоги. І не лише Росія", - вважає Зеленський.

Водночас, він уточнив, що партнери, зокрема у США, запевнили, що підтримка України наразі не буде зменшена. .

Питання західних поставок Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив Зеленського у безперервному постачанні зброї ЗСУ. Міністр оборони США наголосив, що його країна має необхідні ресурси та можливості й залишиться сфокусованою на підтримці України.

Також ми розповідали, що в Білому домі пообіцяли надавати допомогу усім союзникам - і Україні, і Ізраїлю, і партнерам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Відповідну заяву зробив радник Байдена з нацональної безпеки Джейк Салліван.

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