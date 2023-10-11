Президент пояснив, від чого залежить перспектива вступу України в НАТО.

Наразі складно прогнозувати, що Україна отримає запрошення в НАТО на майбутньому саміту Альянсу, але Київ наближається до цього та працює у цьому напрямку. Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу за участі прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

"У нас (зі Столтенбергом, - УНІАН) була предметна розмова… Ми всі працюємо, щоб Україна було в Альянсі", - зазначив президент.

Однак, Зеленський нагадав, що питання щодо членства України в Альянсі залежить не лише від бажання Києва та генсека НАТО. Його мають погодити усі члени Альянсу.

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"Тому будемо тиснути. Наразі складно сказати, який результат буде на наступному саміті НАТО. У будь-якому випадку ми наближаємося до Альянсу і ми це бачимо по відповідних сигналах. Сьогодні один із них був", - сказав Зеленський, маючи на увазі заяву Столтенберга.

Євроатлантична перспектива України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору погоджуються, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Він також запевний, що НАТО буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.

Раніше на своєму липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу дійшли згоди та погодилися усунути для України вимогу реалізації Плану дій щодо членства в НАТО. Таким чином шлях України до вступу в Альянс скоротився.

На зустрічі зі Столтенбергом у Києві 28 вересня Зеленський наголосив, що Україна і НАТО вже де-факто союзники, а членство - це лише питання часу. Президент розповів, що Україна та Альянс працюють над адаптованою програмою, яка визначатиме практичні кроки для досягнення нашою країною відповідності принципам та стандартам НАТО.

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