Наразі складно прогнозувати, що Україна отримає запрошення в НАТО на майбутньому саміту Альянсу, але Київ наближається до цього та працює у цьому напрямку. Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу за участі прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.
"У нас (зі Столтенбергом, - УНІАН) була предметна розмова… Ми всі працюємо, щоб Україна було в Альянсі", - зазначив президент.
Однак, Зеленський нагадав, що питання щодо членства України в Альянсі залежить не лише від бажання Києва та генсека НАТО. Його мають погодити усі члени Альянсу.
"Тому будемо тиснути. Наразі складно сказати, який результат буде на наступному саміті НАТО. У будь-якому випадку ми наближаємося до Альянсу і ми це бачимо по відповідних сигналах. Сьогодні один із них був", - сказав Зеленський, маючи на увазі заяву Столтенберга.
Євроатлантична перспектива України
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору погоджуються, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Він також запевний, що НАТО буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.
Раніше на своєму липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу дійшли згоди та погодилися усунути для України вимогу реалізації Плану дій щодо членства в НАТО. Таким чином шлях України до вступу в Альянс скоротився.
На зустрічі зі Столтенбергом у Києві 28 вересня Зеленський наголосив, що Україна і НАТО вже де-факто союзники, а членство - це лише питання часу. Президент розповів, що Україна та Альянс працюють над адаптованою програмою, яка визначатиме практичні кроки для досягнення нашою країною відповідності принципам та стандартам НАТО.