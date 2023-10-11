Міністр оборони США наголосив, що його країна має необхідні ресурси та можливості й залишиться сфокусованою на підтримці України.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив президента України Володимира Зеленського у сталому й безперервному постачанні зброї для України.

Як повідомляє сайт президента України, під час робочого візиту до Бельгії глава держави Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Зокрема, Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

Відео дня

Водночас, Зеленський подякував Остіну за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку США.

Також міністр оборони США поінформувавпПрезидента про прогрес у наданні Україні додаткових систем ППО.

Зеленський наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду.

"Зима – це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО – це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону", – зазначив глава держави.

Президент подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії. Зокрема, він зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Допомога США Україні

Остін сьогодні повідомив, що США виділяють $200 млн на новий пакет безпекової допомоги для України. Зокрема, у цей пакет увійдуть снаряди AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, яку США незабаром відправлять в Україну, а також додаткові артилерійські боєприпаси та ракети, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкове озброєння і спорядження для протидії російським дронам.

30 вересня обидві палати Конгресу прийняли резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що панікувати через це не варто, оскільки незабаром буде прийнятий повноцінний бюджет.

Американський президент Джо Байден заявив, що їм не можна допустити зупинку підтримки України, а глава Пентагону Ллойд Остін закликав збільшити фінансування.