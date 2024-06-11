Він має зустрітитися з канцлером Олафом Шольцом.

У ніч на вівторок, 11 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини.

В мікроблозі X він повідомив, що візьме участь у Конференції з відновлення України, а також проведе переговори із Федеральним канцлером Олафом Шольцом, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас. Крім того, заплановано візит на військову базу, де проходять навчання українські військові.

"URC2024 об’єднає уряди, десять із яких - на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом. З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО", - написав президент.

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