Глава держави сказав, що це питання не може бути лише публічною волею України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, чому не порушує тему відправки західних військ на підтримку України у війні з РФ.

Представники провідних ЗМІ країн Північної Європи запитали, чи вплине відправка військ Північної Кореї до України на шанси того, що європейські країни відправлять свої війська на підтримку українців.

"Не впевнений. Всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільств тощо - дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку", - пояснив Зеленський.

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Глава держави сказав, що це питання не може бути лише публічною волею України, бо, інакше, це може зруйнувати усю іншу підтримку, яку отримують українці.

"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо", - додав Зеленський.

Західна допомога Україні

У лютому та березні цього року президент Франції Емманюель Макрон не виключав можливості відправлення військ до України. Зокрема, Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.

Водночас, Угорщина та Німеччина відкинули ідею відправки в Україну військ країн НАТО.

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