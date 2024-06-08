За словами канцлера ФРН, Німеччина "продовжуватиме запобігати ескалації".

Після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про бажання відправити в Україну військових інструкторів, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре чітко відкинув ідею відправки німецьких солдатів у зону бойових дій. Про це повідомляє ntv.

Зазначається, що на передвиборчому заході СДПН у Дуйсбурзі політик зазначив, що Німеччина "продовжуватиме запобігати ескалації".

"В Україні не буде солдатів з наших країн, а також з НАТО", - сказав Шольц. Відео дня

Відправка західних військ в Україну - останні новини

Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити інструкторів в Україну. Під час нещодавньої телефонної розмови з американським лідером Джо Байденом Макрон запропонував направити західні сили в Україну для навчання військ у зоні бойових дій.

За даними Politico, президент США цю пропозицію не підтримав. При цьому він висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

Також УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із заявою перед Самітом миру. За його словами, через понад 800 днів після початку загарбницької війни Росії проти України стає очевидним, що Росія "нікуди не відійде від своїх імперіалістичних планів".

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