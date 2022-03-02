Марченко відомий тим, що брав участь у бойових діях на сході України після вторгнення російських окупантів у 2014 році.

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Марченка головою Одеської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі глави держави №90/2022 від 1 березня.

"Призначити Марченка Максима Михайловича головою Одеської обласної державної адміністрації", - сказано в указі.

Марченко відомий тим, що брав участь у бойових діях на сході України після вторгнення російських окупантів у 2014 році.

Також повідомляється, що іншим своїм указом №89/2022 президент звільнив з посади голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Разом з тим Зеленський призначив Ігора Табурця головою Черкаської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі глави держави №88/2022 від 1 березня.

"Призначити Табурця Ігоря Івановича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - сказано в указі.

Іншим указом (№87/2022) президент звільнив Олександра Скічка з посади голови Черкаської ОДА.

Ігор Табурець є професійним військовим, має звання генерал-майора.

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