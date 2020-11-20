Сирні кульки з хрусткою золотистою скоринкою – перед такими ласощами складно встояти!

Сирні пончики – пишні, м’які, ароматні й неймовірно смачні. Ласувати ними люблять як дорослі, так і діти.

Зазвичай такі пончики роблять круглими, однак можливий варіант з отвором посередині. За бажанням усередину пончиків можна покласти шматочки фруктів або ягід.

Обсмажуються сирні кульки в олії до хрусткої золотистої скоринки. Найчастіше їх щедро присипають цукровою пудрою.

Сирні пончики

Сир - 200 г

Яйця - 1 шт.

Цукор - 3 ст. л.

Сода харчова (погашена оцтом) - 1 г

Ванілін - 1 г

Борошно - 6 ст. л.

Рослинна олія - 300 мл

Цукрова пудра (для посипання) - 2 ст. л.

З’єднати яйце з цукром. Змішати все вінчиком.

Сир протерти через сито, додати до яйця з цукром. Змішати до однорідності.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуУ столову ложку насипати соду й погасити її оцтом, додати в тісто та перемішати.

Борошно просіяти через сито й всипати потроху в тісто. Вмішувати її поступово ложкою або дерев'яною лопаткою. Має вийти тісто, яке практично не липнутиме до рук. Коли борошно майже вмішається в тісто, можна викласти його на присипаний борошном стіл і замісити руками.

Скачати з тіста невеликі кульки, розміром, приблизно, з волоський горіх. Якщо тісто трохи липнутиме, то руки можна змастити олією.

У невелику, але глибоку сковороду налити олію. Її має бути стільки, щоб пончики смажилися в ній вільно. Розігріти олію до гарячого стану. Акуратно викласти в неї кульки з тіста. Обсмажити їх на середньому вогні до апетитного, золотистого кольору.

Потім перевернути їх на інший бік. І так само обсмажити пару хвилин.

Готові пончики викласти на паперові рушники, які вберуть у себе зайву олію. Готові пончики посипати трохи цукровою пудрою.

Сирні пончики з корицею

Сир - 250 г (9% жирність)

Борошно пшеничне - 220-240 г

Яйце - 2 шт.

Цукор - 80 г

Кориця - 1 ч. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Сіль - дрібка

Олія (для смаження) - 400 мл

Цукрова пудра (для подачі) - за смаком

Сир ретельно розім’яти з цукром (можна пробити блендером), додати яйця, корицю та сіль. Усе добре перемішати.

Борошно змішати з розпушувачем, просіяти. Поступово ввести в сирну масу й замісити м'яке тісто.

Чайною ложкою відщипувати тісто і формувати пончики розміром з волоський горіх.

У невеликому казанку або сотейнику розігріти олію й акуратно, за допомогою лопатки, занурювати в неї сирні кульки. Вони повинні плавати в олії. Також можна приготувати їх у фритюрниці.

Смажити пончики до готовності та рум'яності з усіх боків. Готові сирні кульки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки жиру. Остудити, посипати цукровою пудрою і подавати до столу.

Сирні пончики з начинкою

Сир - 500 г

Борошно - 3 ст.

Цукор - 60 г

Сіль - дрібка

Розпушувач - 2 ч .л.

Джем, крем, згущене молоко, ягоди або фрукти (на власний вибір) - 250 г

Соняшникова олія - за смаком

У миску викласти сир, додати цукор, сіль, яйця та розпушувач для тіста. Добре перемішати все, порційно всипати борошно. Замісити тісто, воно вийде трохи липким.

Читайте такожНіжне ризото з грибами: як приготувати апетитну стравуВідправити тісто на 20 хвилин у холодильник.

Стіл посипати борошном, викласти на нього тісто, сформувати з нього ковбаску.

Розділити тісто на шматочки, зробити невеликі коржики, всередину покласти трішки начинки й заліпити.

Обсмажити пончики в добре розігрітій олії на маленькому вогні до золотистого кольору. . Викласти їх паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Перед подачею можна прикрасити ягодами, посипати цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН