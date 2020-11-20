Сирні пончики – пишні, м’які, ароматні й неймовірно смачні. Ласувати ними люблять як дорослі, так і діти.
Зазвичай такі пончики роблять круглими, однак можливий варіант з отвором посередині. За бажанням усередину пончиків можна покласти шматочки фруктів або ягід.
Обсмажуються сирні кульки в олії до хрусткої золотистої скоринки. Найчастіше їх щедро присипають цукровою пудрою.
Сирні пончики
- Сир - 200 г
- Яйця - 1 шт.
- Цукор - 3 ст. л.
- Сода харчова (погашена оцтом) - 1 г
- Ванілін - 1 г
- Борошно - 6 ст. л.
- Рослинна олія - 300 мл
- Цукрова пудра (для посипання) - 2 ст. л.
З’єднати яйце з цукром. Змішати все вінчиком.
Сир протерти через сито, додати до яйця з цукром. Змішати до однорідності.
Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуУ столову ложку насипати соду й погасити її оцтом, додати в тісто та перемішати.
Борошно просіяти через сито й всипати потроху в тісто. Вмішувати її поступово ложкою або дерев'яною лопаткою. Має вийти тісто, яке практично не липнутиме до рук. Коли борошно майже вмішається в тісто, можна викласти його на присипаний борошном стіл і замісити руками.
Скачати з тіста невеликі кульки, розміром, приблизно, з волоський горіх. Якщо тісто трохи липнутиме, то руки можна змастити олією.
У невелику, але глибоку сковороду налити олію. Її має бути стільки, щоб пончики смажилися в ній вільно. Розігріти олію до гарячого стану. Акуратно викласти в неї кульки з тіста. Обсмажити їх на середньому вогні до апетитного, золотистого кольору.
Потім перевернути їх на інший бік. І так само обсмажити пару хвилин.
Готові пончики викласти на паперові рушники, які вберуть у себе зайву олію. Готові пончики посипати трохи цукровою пудрою.
Сирні пончики з корицею
- Сир - 250 г (9% жирність)
- Борошно пшеничне - 220-240 г
- Яйце - 2 шт.
- Цукор - 80 г
- Кориця - 1 ч. л.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Сіль - дрібка
- Олія (для смаження) - 400 мл
- Цукрова пудра (для подачі) - за смаком
Сир ретельно розім’яти з цукром (можна пробити блендером), додати яйця, корицю та сіль. Усе добре перемішати.
Борошно змішати з розпушувачем, просіяти. Поступово ввести в сирну масу й замісити м'яке тісто.
Чайною ложкою відщипувати тісто і формувати пончики розміром з волоський горіх.
У невеликому казанку або сотейнику розігріти олію й акуратно, за допомогою лопатки, занурювати в неї сирні кульки. Вони повинні плавати в олії. Також можна приготувати їх у фритюрниці.
Смажити пончики до готовності та рум'яності з усіх боків. Готові сирні кульки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки жиру. Остудити, посипати цукровою пудрою і подавати до столу.
Сирні пончики з начинкою
- Сир - 500 г
- Борошно - 3 ст.
- Цукор - 60 г
- Сіль - дрібка
- Розпушувач - 2 ч .л.
- Джем, крем, згущене молоко, ягоди або фрукти (на власний вибір) - 250 г
- Соняшникова олія - за смаком
У миску викласти сир, додати цукор, сіль, яйця та розпушувач для тіста. Добре перемішати все, порційно всипати борошно. Замісити тісто, воно вийде трохи липким.
Читайте такожНіжне ризото з грибами: як приготувати апетитну стравуВідправити тісто на 20 хвилин у холодильник.
Стіл посипати борошном, викласти на нього тісто, сформувати з нього ковбаску.
Розділити тісто на шматочки, зробити невеликі коржики, всередину покласти трішки начинки й заліпити.
Обсмажити пончики в добре розігрітій олії на маленькому вогні до золотистого кольору. . Викласти їх паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Перед подачею можна прикрасити ягодами, посипати цукровою пудрою.
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