Ніжні золотисті пишні вафлі - дуже популярна у світі страва, яка має безліч варіацій в різних країнах. Найбільш популярними є бельгійські вафлі, які мають хрустку скоринку і ніжну серединку і візерунок з глибоких квадратів. Для їх приготування потрібен недорогий прилад - електровафельниця, в якій тісто запікається за кілька хвилин. Бельгійські вафлі можна подати з фруктами і морозивом, полити солодким сиропом або кремом, а також приготувати солоні вафлі з овочами, м'ясом або яєчнею.
Класичні солодкі бельгійські вафлі
- Борошно - 180 г.
- Вершкове масло - 100 г.
- Яйця - 2 шт.
- Молоко - 230 г.
- Цукор - 100 г.
- Ванільний цукор - 2 ч. л.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Сіль за смаком.
Яйця розділити на жовтки і білки. Білки прибрати в холодильник, а до жовтків додати цукор і перемішати. Додати ванільний цукор і розм'якшене вершкове масло, влити тепле молоко і добре перемішати. Покласти в тісто розпушувач і додати просіяне борошно, замісити тісто. В охолоджені білки додати дрібку солі і збити до міцної піни.
Білки акуратно вмішати в тісто. Добре розігріти вафельницю і влити тісто, розподілити по всій поверхні вафельниці. Випікати з кожного боку по 2-7 хвилин (залежить від моделі вафельниці). Подавати з варенням, медом або фруктами.
Бельгійські вафлі дієтичні низькокалорійні
- Вівсяні пластівці або вівсяне борошно - 250 г
- Яблуко - 1 шт.
- Яйця - 2 шт.
- Банан - 1 шт.
- Молоко - 100 мл
- Сіль - щіпка
- Сода - 0,5 ч. л.
- Мед - 1 ст. л.
Яблуко очистити від шкірки і видалити насіння. Банан і яблуко взбити в пюре блендером, влити молоко і вбити яйця. Вівсяні пластівці подрібнити в борошно за допомогою кавомолки або блендера, всипати в тісто, додати сіль, мед і соду. Тісто ретельно перемішати і вилити на добре розігріту вафельницю. Випікати по 3 хвилини з кожного боку.
Солоні бельгійські вафлі з сьомгою і авокадо
Для тіста:
- Борошно - 215 г.
- Крохмаль - 70 г.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Сода - 0.5 ч. л.
- Сіль.
- Кефір - 350 мл.
- Молоко - 120 мл
- Рослинна олія - 5 ст.л.
- Яєчні жовтки - 2 шт.
Для подачі:
- Сьомга слабосолона - 200 г.
- Авокадо - 1 шт.
- Яйця - 2 шт.
- Рукола - 4 гілочки.
У великій мисці перемішати борошно, крохмаль, розпушувач, харчову соду і сіль. В іншій мисці збити міксером кефір, молоко, рослинну олію і жовтки з сіллю. З'єднати дві суміші і знову збити міксером. Влити тісто в розігріту вафельницю і випікати згідно з інструкцією з двох сторін.
Сьомгу і авокадо нарізати скибочками, приготувати яєчню. На гарячу вафлю викласти рибу, авокадо і яєчню, прикрасити руколою або базиліком.
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