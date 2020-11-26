Ніжні пишні бельгійські вафлі готуються за допомогою електровафельниці.

Ніжні золотисті пишні вафлі - дуже популярна у світі страва, яка має безліч варіацій в різних країнах. Найбільш популярними є бельгійські вафлі, які мають хрустку скоринку і ніжну серединку і візерунок з глибоких квадратів. Для їх приготування потрібен недорогий прилад - електровафельниця, в якій тісто запікається за кілька хвилин. Бельгійські вафлі можна подати з фруктами і морозивом, полити солодким сиропом або кремом, а також приготувати солоні вафлі з овочами, м'ясом або яєчнею.

Класичні солодкі бельгійські вафлі

Борошно - 180 г.

Вершкове масло - 100 г.

Яйця - 2 шт.

Молоко - 230 г.

Цукор - 100 г.

Ванільний цукор - 2 ч. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Сіль за смаком.

Яйця розділити на жовтки і білки. Білки прибрати в холодильник, а до жовтків додати цукор і перемішати. Додати ванільний цукор і розм'якшене вершкове масло, влити тепле молоко і добре перемішати. Покласти в тісто розпушувач і додати просіяне борошно, замісити тісто. В охолоджені білки додати дрібку солі і збити до міцної піни.

Білки акуратно вмішати в тісто. Добре розігріти вафельницю і влити тісто, розподілити по всій поверхні вафельниці. Випікати з кожного боку по 2-7 хвилин (залежить від моделі вафельниці). Подавати з варенням, медом або фруктами.

Бельгійські вафлі дієтичні низькокалорійні

Вівсяні пластівці або вівсяне борошно - 250 г

Яблуко - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Банан - 1 шт.

Молоко - 100 мл

Сіль - щіпка

Сода - 0,5 ч. л.

Мед - 1 ст. л.

Яблуко очистити від шкірки і видалити насіння. Банан і яблуко взбити в пюре блендером, влити молоко і вбити яйця. Вівсяні пластівці подрібнити в борошно за допомогою кавомолки або блендера, всипати в тісто, додати сіль, мед і соду. Тісто ретельно перемішати і вилити на добре розігріту вафельницю. Випікати по 3 хвилини з кожного боку.

Солоні бельгійські вафлі з сьомгою і авокадо

Для тіста:

Борошно - 215 г.

Крохмаль - 70 г.

Розпушувач - 1 ч. л.

Сода - 0.5 ч. л.

Сіль.

Кефір - 350 мл.

Молоко - 120 мл

Рослинна олія - 5 ст.л.

Яєчні жовтки - 2 шт.

Для подачі:

Сьомга слабосолона - 200 г.

Авокадо - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Рукола - 4 гілочки.

У великій мисці перемішати борошно, крохмаль, розпушувач, харчову соду і сіль. В іншій мисці збити міксером кефір, молоко, рослинну олію і жовтки з сіллю. З'єднати дві суміші і знову збити міксером. Влити тісто в розігріту вафельницю і випікати згідно з інструкцією з двох сторін.

Сьомгу і авокадо нарізати скибочками, приготувати яєчню. На гарячу вафлю викласти рибу, авокадо і яєчню, прикрасити руколою або базиліком.

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Автор: Катерина Пулатова