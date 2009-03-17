Гендиректору Еліта-Центру дали 8 років з конфіскацією

Шевченківський районний суд Києва засудив генерального директора компанії "Еліта-Центр" Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє “5 канал”, у суді було доведено, що він привласнив майже 18 млн. грн.

"За сукупністю злочинів шляхом поглиблення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ЦИГАНКУ до відбування 8 років позбавлення волі з конфіскацією його майна. Без дозволу обіймати певні посади чи займатися даною діяльністю", - озвучив вирок у цій справі суддя Шевченківського райсуду Наталія МАРЧУК.

За інформацією телеканалу, І.ЦИГАНОК заявив, що подаватиме апеляцію."Я вважаю, що забитий ще один цвях у проблеми потерпілих, яким радіти не доводиться. При тому, що їх позови нібито задоволені. При тому, що одержати гроші не є можливим. Я вважаю, що треба подавати апеляцію", - сказав він.

І.ЦИГАНОК тепер винен кожному з постраждалих у цій справі по 40 тис. грн., повідомляє “5 канал”. Ще по 2 тис. грн. зобов`язана виплатити київська вдала. Це кошти лише за моральну шкоду. Але ці гроші люди не зможуть отримати, доки справу розглядатимуть в апеляційному суді.

Засідання суду вчора тривало близько 4 годин.