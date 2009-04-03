Режисер «Тараса Бульби» розповів, що в Бахчисараї його погрожували вбити

Володимир Бортко, режисер фільму «Тарас Бульба», розповів, що під час зйомок в Україні йому погрожували... фізичною розправою. Бортко назвав це «досить дивним інцидентом».

«Ми хотіли знімати, значить, спогади Бульби про перебуванні в... до речі, не в татарському, а в турецькому полоні – там говорять турецькою – значить, на місці Бахчисараю. І раптом я зустрів лютий і дикий опір: "Інакше ми вас уб`ємо просто". Нічого собі текст! – Обурився Володимир Бортко в ефірі програми «Шустер live» на ТРК Україна. - Я розмовляв з ними українською мовою. Вони сказали, що вони не розуміють. "Взагалі хто ви такі?" – "Ми представники межліц (очевидно мається на увазі «Меджліс» - ред.)". Справа хороша, але причім татарський народ до цього має слабке відношення, тому що татари у нас знімалися – прекрасні відносини разом з ними. А ось я потім відкрив, значить, цю... України Конституцію – і "межліца" не знайшов. Не знаю, що це таке. І хто мене хотів... разом з нами, значить, убити. Біс його знає. Не знаю. Кілька хлопців... Розібралися б...»