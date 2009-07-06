У Луганську лікарі ставили експерименти над людьми?

Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти 4 співробітників, у тому числі головного лікаря, одного з диспансерів Луганська за підозрою у проведенні експериментів над людьми.

Про це Українським новинам повідомив представник Головного управління Міністерства внутрішніх справ у області, пише Українська правда.

"Комісія виявила в діяльності диспансеру проведення випробувань на хворих нових медичних препаратів. Багато пацієнтів після наданих медичних послуг помирали", - повідомив співрозмовник.

Крім того, у ході перевірки було встановлено, що за останні 2 роки лікування в диспансері пройшли близько 500 чоловік, більшість із яких платили лікарям гроші не тільки за операції, але й за всі процедури, хоча диспансер є комунальним.

Усього виявлено 10 епізодів злочинної діяльності в диспансері.

Справу порушено за ст. 364, 184 і 140 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, порушення права на безоплатну медичну допомогу й неналежне виконання професійних обов`язків медичними працівниками).