Оскаржено рішення Київради про передачу громадам майстерень Спілки художників
12:42, 06 липня 2009Право
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Позов прокуратури
З метою забезпечення належних умов роботи столичних художників прокуратура Києва направила до Шевченківського районного суду позов до Київради про скасування її рішення від 27 грудня 2001 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
За даними прес-служби, вище названим рішенням Київради творчі майстерні Національної спілки художників України, розташовані в нежитлових приміщеннях в Оболонському та Голосіївському районах Києва, було передано у власність територіальних громад.
Загальна площа чотирьох приміщень, побудованих у 80-х роках минулого століття на кошти Спілки художників, становить більше 6 тис. кв. м., зазначили в прокуратурі.
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