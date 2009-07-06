Оскаржено рішення Київради про передачу громадам майстерень Спілки художників

З метою забезпечення належних умов роботи столичних художників прокуратура Києва направила до Шевченківського районного суду позов до Київради про скасування її рішення від 27 грудня 2001 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

За даними прес-служби, вище названим рішенням Київради творчі майстерні Національної спілки художників України, розташовані в нежитлових приміщеннях в Оболонському та Голосіївському районах Києва, було передано у власність територіальних громад.

Загальна площа чотирьох приміщень, побудованих у 80-х роках минулого століття на кошти Спілки художників, становить більше 6 тис. кв. м., зазначили в прокуратурі.