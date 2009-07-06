На Одещині зловмисники вимагали 250 тис. дол. за китайського підприємця

В Одеській області співробітники УБОЗ затримали двох громадян Китаю, громадянина Молдови та українця, які за звільнення китайського підприємця вимагали у його сина 250 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час оперативно-розшукових заходів з`ясувалося, що 1 липня о 3.00 біля одного з одеських супермаркетів троє невідомих, одягнених у камуфльований одяг, на автомобілі „Субару-Форестер” викрали громадянина КНР, приватного підприємця, який знаходився в Україні на підставі тимчасової реєстрації у столиці. Того ж дня сину викраденого, який проживає в КНР, подзвонив невідомий і, розмовляючи китайською мовою, заявив, що його батька викрадено, а за його повернення вимагав сплатити вказану суму.

Працівники відділу боротьби з міжнародними організованими групами та злочинними організаціями УБОЗ ГУМВС України в Одеській області під виглядом викупу передали здирникам муляж грошових знаків, звільнили заручника та затримали чотирьох учасників організованої злочинної групи.

Наразі слідчим управлінням ГУ МВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.