В Запорізькій області ліквідовано дві нарколабораторії

Службою безпеки України в Запорізькій області припинено діяльність організованого злочинного угрупування, яке займалося виготовленням та збутом наркотичного засобу – ацетильованого опію.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники служби провели операцію із захоплення злочинців «на гарячому» – було здійснено 21 оперативну закупівлю наркотичного засобу.

У результаті операції ліквідовані дві нарколабораторії в м. Бердянську та м. Приморську, затримано 6 осіб, причетних до діяльності вказаного угрупування.

Крім того, під час проведення обшуку в одному з житлових будинків у Приморську працівники СБУ затримали особу, яка вранці цього ж дня разом зі спільником скоїла розбійний напад з застосуванням зброї на ігровий заклад. Затриманого злочинця разом з вилученими грошима та зброєю передано співробітникам Управління карного розшуку ГУ МВС в Запорізькій області.

При обшуках вилучено понад 6 кілограмів макової соломки, близько 10 літрів ацетильованого опію, холодну зброю, гроші.

Отримані матеріали стали підставою для порушення спецпідрозділом Управління СБУ в Запорізькій області кримінальної справи за ст. 307 ч. 3.

Членів злочинного угрупування затримано, вирішується питання про їх арешт.