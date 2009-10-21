Шевченківська райрада Києва проводить незаконну приватизацію?

Депутат Шевченківської районної ради Києва Тетяна ДОНЕЦЬ заявляє, що керівництво Шевченківської райради проводить в районі незаконну приватизацію територій шкіл, приміщень інтернатів, дитячих клубів і ЖЕКів.

Про це Т.ДОНЕЦЬ сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Те, що відбувається сьогодні в нашому районі, - це непросто аморально, це протизаконно”, - сказала вона, нагадавши, що законом заборонено приватизовувати об`єкти освіти.

За словами депутата райради, на сьогодні майже закрита школа-інтернат №3 для дітей-сиріт у зв’язку з тим, що приміщенням зацікавився інвестор, який готовий збудувати на її території житловий комплекс. Крім того, рішенням райради №394 від 31 січня 2008 року проданий 530-метровий спальний корпус дитячого інтернату для дітей-інвалідів по вулиці Лук’янівська, 29а.

Середня школа №24 (вулиця О.Теліги, 15а) рішенням Шевченківської райради №550 від 20 листопада 2008 року позбулася відокремленої будівлі шкільних майстерень площею 256 квадратних метрів, яке рішенням райради було передано в “невідомі приватні руки”. Також було приватизовано будівлю вечірньої школи №5 площею 1,5 тис. кв.м на проспекті Перемоги, зазначається в прес-релізі, розданому журналістам на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання, як депутати райради могли голосувати за приватизацію об`єктів освітніх установ, Т.ДОНЕЦЬ відповіла, що часто “депутати не знають суті питань і довіряють або членам профільної комісії, або голові фракції”.

“Це ненормальна річ, коли депутати не розуміють, за що вони голосують”, - додала Т.ДОНЕЦЬ.

Вона також заявила, що під приводом наповнення районного бюджету адміністрація Шевченківського району пішла на “безпрецедентну акцію” - приватизацію 15 тис. кв.м приміщень ЖЕКів.

“Це означає, що в рахунках, які одержуватимуть жителі Шевченківського району, з`явиться ще один рядок для оплати - оренда приміщення”, - сказала Т.ДОНЕЦЬ.

Вона повідомила, що працює над створенням міжфракційної групи депутатів, яка “дасть змогу зупинити незаконні маніпуляції з приватизації освітніх закладів району”. “Ця група депутатів буде аполітичною. Я впевнена, що у нас буде більшість, тому що ця група буде за правду, за чесність, за моральність”, - сказала Т.ДОНЕЦЬ. За її словами, в грудні ця група буде офіційно оформлена в райраді.

Т.ДОНЕЦЬ також повідомила, що в зв`язку з незаконною приватизацією освітніх об`єктів в Шевченківському районі столиці направила відкритого листа Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, Голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКУ, керівникові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.