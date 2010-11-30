”5 канал” вимагає розслідувати факт перешкоджання його діяльності

Колектив ”5 каналу” звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА із проханням доручити відповідним органам провести об’єктивне розслідування за фактом інциденту, який стався зі знімальною групою каналу 27 листопада на Майдані Незалежності, а також зобов’язати працівників Управління державної охорони, які безпосередньо брали участь у конфлікті, публічно вибачитися перед журналістами.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі колективу ”5 каналу”.

”Колектив ”5 каналу” висловлює обурення діями представників Управління державної охорони та кваліфікує їх як неправомірні та протиправні. Мусимо констатувати, що вкотре відбулося кричуще порушення засад свобод працівників ЗМІ та незаконне перешкоджання професійній діяльності журналістів із застосуванням сили. Цей факт, на жаль, доповнює сумну хроніку подій останнього півріччя в контексті проблеми свободи слова в Україні.

Інцидент, що стався зі знімальною групою ”5 каналу”, протирічить численним заявам представників української влади про відкритість для суспільства та готовність до співпраці із засобами масової інформації”, - підкреслюється у листі.

Колектив ”5 каналу” вважає, що подібні факти демонструють порушення базових демократичних принципів та нехтування основоположними правами людини. Зокрема, згідно із Законом України ”Про інформацію”, а також Статтею 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини: ”Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів”.

”На нашу думку, приклади таких дій представників державних структур вкрай негативно впливають на імідж України в світі як демократичної держави та можуть значно ускладнити просування та інтеграцію нашої країни у європейську спільноту”, - переконані на ”5 каналі”.

Як повідомляв УНІАН, журналіст ”5 каналу” Азад САФАРОВ у своєму блозі на сайті інтернет-видання ”Телекритика” повідомив, що 27 листопада охоронці прем`єр-міністра М.АЗАРОВА грубо перешкоджали знімальній групі “5 каналу” виконувати професійні обов`язки під час відвідування головою уряду і Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ наметового містечка учасників акції протесту проти Податкового кодексу на Майдані Незалежності у Києві.

“Коли на місце події приїхала знімальна група, представники Управління державної охорони стіною стали біля входу в намет, де перебував АЗАРОВ. Незважаючи на обурення і заклики мешканців табору про те, щоб знімальну групу таки пустили всередину, охорона цього не зробила”, - пише А.САФАРОВ.

Крім того, журналіст стверджує, що охоронці проігнорували його прохання назватися і показати посвідчення. Коли прем`єр-міністр виходив із намету, журналіста й оператора почали грубо відштовхувати чимдалі від намету.

“Охоронці стиснули оператора з обох боків, закрили рукою і тілом об`єктив, а також почали від`єднувати дріт мікрофону від камери за оператором. Тільки після криків протестувальників на адресу АЗАРОВА про те, що “5-му” не дають знімати, прем`єр-міністр наказав пропустити камеру. Та охоронці й далі намагались від`єднати дріт мікрофону від камери”, - повідомив А.САФАРОВ.