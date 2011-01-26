Суд призначив 10 тис. грн. штрафу крадію конфіденційної інформації

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області визнав винним і призначив покарання у вигляді 10,2 тис. грн. штрафу та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю крадію конфіденційної інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ в Кіровоградській області.

Кримінальну справу було порушено СБУ стосовно місцевого мешканця за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361 (незаконне втручання в роботу комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що колишній співробітник одного з приватних підприємств Світловодська копіював на власний комп’ютер документацію фінансово-економічного характеру про діяльність державних та інших установ, що містили комерційну таємницю.

Під час огляду помешкання зловмисника співробітники СБУ знайшли та вилучили жорсткі диски з інформацією.