У Росії створюють свою "Вікіпедію" без "необ'єктивності"

Вона повинна стати альтернативою "Вікіпедії", яка, на думку бібліотекарів, містить багато неточностей і необ'єктивних даних. Користуватися нею можна буде на сайтах Президентської бібліотеки і РНБ.

Про це пише news.ru.

Ще наприкінці минулого року Президентська бібліотека заявила про участь у створенні порталу "Регіональні енциклопедії Росії", який повинен об'єднати ресурси друкованих довідників про різні аспекти життя регіонів. А про те, що російські бібліотеки хочуть створити вітчизняний електронний енциклопедичний ресурс, який стане альтернативою іноземній "Вікіпедії", стало відомо 14 квітня 2014 року. Ініціативу тоді озвучив генеральний директор Російської національної бібліотеки (РНБ) Антон Лихоманов під час засідання вченої ради Президентської бібліотеки в Санкт-Петербурзі. "Найбільші національні бібліотеки Росії могли б задуматися про створення свого інформаційного енциклопедичного ресурсу", - сказав він.

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Учасники того засідання заявили, що найпопулярніша в світі електронна енциклопедія містить багато неточностей, до того ж тепер "деякі факти, що стосуються геополітики, можуть бути викладені в ній необ'єктивно".

В Президентську бібліотеку передано вже понад 50 тисяч книг та архівних документів з 27 бібліотек регіонів Росії, які будуть використані для формування ресурсу.

Користувачі порталу Onliner на початку року обговорили проект. Багато користувачів засумнівалися в тому, що статті майбутньої енциклопедії будуть по-справжньому об'єктивними. Деякі автори не виключили, що основною причиною повернення до ідеї створення вітчизняної інтернет-енциклопедії стали українські події: "Заради однієї статті про Крим цілу "Вікіпедію" створювати? Може, не варто?"