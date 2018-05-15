Facebook призупинив роботу 200 додатків через скандал із Cambridge Analytica

Роботу додатків призупинили, щоб з’ясувати, чи зловживали вони отриманими даними.

Соцмережа Facebook призупинила роботу близько 200 додатків, які мали доступ до великої кількості даних користувачів.

Як повідомляє УП з посиланням на Reuters, роботу додатків зупинили під час першого етапу перегляду соцмережею програм, які мають доступ до великого обсягу інформації користувачів у відповідь на скандал стосовно консалтингової компанії Cambridge Analytica.

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За словами представника соцмережі Айма Арчібонга, роботу додатків призупинили, щоб з’ясувати, чи зловживали вони отриманими даними.

"Ще треба багато попрацювати, щоб знайти усі додатки, які могли зловживати даними людей у Facebook – і це триватиме деякий час … У нас великі команди експертів, які важко працюють як всередині компанії, так і за її межами над аналізом цих додатків", - сказав Арчібонг.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.