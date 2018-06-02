Google не продовжить контракт з Пентагоном по поліпшенню безпілотників - ЗМІ

Інтернет-корпорація буде виконувати умови чинного контракту по проекту до його закінчення в березні 2019 року, але продовжувати його не буде.

Американська корпорація Google не планує продовжувати контракт з Міноборони США в рамках програми Maven («Спеціаліст»), яка передбачає впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) у військовій сфері.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело. Проект «Спеціаліст» був запущений Міністерством оборони США навесні минулого року. Його мета - використання ШІ та навичок машинного навчання для обробки великої кількості візуальної інформації, що надходить з безпілотних літальних апаратів міністерства, які діють у різних кінцях світу.

За даними джерела телеканалу, глава одного з підрозділів Google Дайен Грін повідомила, що інтернет-корпорація буде виконувати умови чинного контракту по проекту до його закінчення в березні 2019 року, але продовжувати його не буде. Офіційний представник корпорації поки не прокоментував цю інформацію.

Раніше понад 3 тис. працівників Google підписали відкритий лист, у якому закликали керівництво корпорації відмовитися від співпраці з Міністерством оборони США. Вони заявили, що «Google не повинна займатися військовим бізнесом».