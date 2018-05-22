Проти Google подали позов на $4,3 мільярда за збір даних користувачів iPhone

Компанія збирала інформацію про пошукові запити британських користувачів браузера Safari на iPhone.

Проти Google поданий колективний позов, в якому ІТ-гігант звинувачується в незаконному стеженні за 4,4 млн користувачів iPhone у Великобританії.

Як передає РБК з посиланням на The Guardian, позовна заява направлена до суду колишнім директором британської компанії Which?, що досліджує споживчий ринок, Річардом Ллойдом. Як пише видання, у позовній заяві йдеться про те, що Google обходила налаштування конфіденційності браузера Safari на мобільних пристроях Apple з серпня 2011 року по лютий 2012 року, щоб розділити людей на групи для розсилки їм таргетованої реклами. Компанія використовувала алгоритм, який дозволяв отримувати доступ до історії пошуку в Safari, блокуючи налаштування браузера, що перешкоджають цьому. Серед даних, з якими працювала Google, такі категорії, як раса, фізична форма, розумові здібності, політичні погляди, сексуальна орієнтація, соціальний статус, фінансовий стан, інтереси і геолокація.

Читайте такожFacebook призупинив роботу 200 додатків через скандал із Cambridge Analytica

Х'ю Томлінсон, який представляє інтереси позивача у суді, заявив на засіданні, що за цими ознаками інформація про користувачів агрегувалася, а самі вони включалися до рекламних груп, наприклад, «любителі футболу» та інше. Як підкреслив Томлінсон, особисті дані збиралися за допомогою «таємного стеження».

«Я вважаю, те, що робила Google, було просто проти закону, — заявив сам позивач перед початком слухань напередодні. — Її дії вплинули на мільйони людей в Англії та Уельсі, і ми просимо суддю зробити все можливе для того, щоб притягти її до відповідальності».

Сума позовних вимог — £3,2 млрд, або $4,3 млрд. Bloomberg уточнює, що Which? вже запропонувала кожному потенційно потерпілому отримати за £750, якщо суд винесе вирок проти Google. Засідання у Високому суді Англії і Уельсу з цього приводу почалися в понеділок, 21 травня, і продовжаться у вівторок.

Аналогічні звинувачення вже висувалися Google в 2012 році в США. За підсумками судових розглядів компанія була визнана винною, її оштрафували на $22,5 млн, для врегулювання претензій Google заплатила $39,5 млн.

Про те, що Google використовує такий алгоритм, стало відомо в лютому 2012 року з дослідження спеціаліста з інформаційної безпеки Стенфордського університету Джонатана Майєра. Він з'ясував, що Google в 2011 році навмисно змінила cookie-файли в Safari, щоб програма могла відслідковувати пошукові переваги користувачів в інтернеті і передавати ці дані інтернет-гігантові. Діяльність Google проходила без відома Apple.

Як повідомляв УНІАН, раніше кілька співробітників Google звільнилися, протестуючи проти співпраці з Пентагоном.