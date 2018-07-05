Вікіпедія припинила роботу декількома мовами на знак протесту проти "нових бар'єрів" в інтернеті

Таким чином проект хоче привернути увагу до запланованого на 5 липня голосування Європарламенту з директиви про авторське право в інтернеті.

Проект «Вікіпедія» припинив роботу щонайменше чотирма мовами на знак протесту проти обмеження свободи обміну інформацією в інтернеті.

Читайте такожКомітет з нацбезпеки давши "зелене світло" законопроекту про блокування сайтів

Як повідомляє Deutsche Welle, користувачам стали недоступними італійська, іспанська, польська та латвійська версії порталу. Таким чином проект хоче привернути увагу громадськості до наміченого на 5 липня голосування Європарламенту з директиви про авторське право в інтернеті.

При заході на відповідні мовні версії онлайн-енциклопедії, користувачі бачать повідомлення з критикою директиви. Наголошується, що замість того, щоб удосконалити закони про авторське право, запропонована директива вводить нові бар'єри, фільтри і обмеження на обмін інформацією в Інтернеті.

Прийняття пропозиції в його нинішньому вигляді, як стверджується, ускладнить поширення новин в соцмережах і поставить Вікіпедію під загрозу.

Користувачі Вікіпедії закликали євродепутатів голосувати проти поточній редакції директиви і повернутися до її обговорення.

Заява спільноти користувачів Вікіпедії доступна на 14 мовах. Англійський, російський та український портали в даний момент працюють.