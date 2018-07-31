Нова бета-версія iOS 12 натякнула на iPhone з двома SIM-картами

У новій версії iOS для розробників передбачена підтримка пристроїв з двома SIM-картами.

У коді нової бета-версії iOS 12 знайшли доказ того, що нові iPhone будуть мати підтримку двох SIM-карт. Принаймні, це передбачено програмним забезпеченням.

Як повідомляє 9to5mac, компонент системи, що відповідає за формування діагностичних звітів отримав параметри «статус другої SIM» і «статус лотка другої SIM». Ще один компонент посилається на «пристрій з двома SIM». Це вказує, що iOS оновлюється для запуску в майбутньому пристроїв з підтримкою двох SIM-карт.

Варіант з двома SIM-картами для більш великої моделі iPhone дозволить користувачам перемикатися між різними тарифними планами без необхідності заміни SIM-карт. Ця функція важлива для європейських і азіатських користувачів, які регулярно відвідують кілька країн.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, в цьому році Apple готується представити одразу три нових моделіі iPhone. У червні в мережі з'явилися перші "живі" фотографії макетів нових смартфонів.