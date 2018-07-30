У мережі з'явилися перші фото макетів нових iPhone

11:32, 30 липня 2018
Наука та IT
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Смартфони мають діагональ екранів 6,5 та 6,1 дюйма / фото instagram.com/venyageskin1

Їх опублікував латвійський блогер Бенджамін Гескін на сторінці в Instagram.

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І хоча на знімках показані не справжні гаджети, а лише заводські макети, при їх розробці спиралися на виробничі схеми.

Смартфони мають діагональ екранів 6,5 та 6,1 дюйма. Останній є бюджетною моделлю з LCD-дисплеєм і одинарною камерою. Смартфон із 6,5 дюймами має OLED-дисплей.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models.

Публікація від Ben Geskin (@venyageskin1)

Відомо, що більш дешева модель отримає ультратонку рамку до 0,5 мм з алюмінію.

Передбачається, що гаджети будуть коштувати від 650 до 800 (за iPhone 9) і 900-1000 (за iPhone Plus X) доларів США.

Раніше УНІАН повідомляв, що в мережі було опубліковано відео, на якому представлені макети 6,5-дюймового iPhone X Plus і 6.1-дюймового "iPhone 9" з LCD-екраном. 

Очікується, що 6,1-дюймовий iPhone отримає рідкокристалічний екран, який буде довший і товстіший, ніж у iPhone X.

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Теги: #новий iPhone X#новий айфон