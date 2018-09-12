Вчені вловили дивні сигнали з галактики, до якої 3 мільярди світлових років

Джерело сигналу, позначуване вченими як FRB 121102 - унікальне, оскільки тільки воно регулярно подає швидкі радіосплески такого роду.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі вловили 72 дивні сигнали в ході розшифровки 400 терабайт радіоінформації, отриманої з карликової галактики. Вона розташована на відстані 3 млрд світлових років від Землі.

Дослідження проводяться в рамках SETI - міжнародного проекту з пошуку позаземних цивілізацій, передає BBC.

Проект існує з 1959 року і заснований на припущенні, що будь-яка технологічно розвинута цивілізація може подавати сигнали на певній частоті. Дослідження фінансуються в основному американськими компаніями і частково NASA.

Джерело сигналу, позначуване вченими як FRB 121102 - унікальне, оскільки тільки воно регулярно подає швидкі радіосплески такого роду.

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Виявлені сигнали являють собою швидкі, але добре відчутні радіоімпульси. Щось подібне вже спостерігалося вченими в 2007 році, але лише зараз вони привернули увагу дослідників.

"Природа об'єкта, що їх виробляє, невідома", - заявили у SETI. Існує кілька теорій походження сигналів, одна з них навіть припускає, що сигнали посилаються якоюсь розумною позаземною субстанцією.

У минулому році вчені з Гарвардського університету припустили, що імпульси можуть бути витоками енергії з побудованих позаземними цивілізаціями потужних передавачів, мета яких - здійснення міжзоряних космічних експедицій.

Вчені припускають, що для таких експедицій може бути використаний принцип так званого світлового або сонячного вітрила. Невеликий тиск, створюваний світлом (фотонами), може дати слабке, але постійне прискорення, яке теоретично дозволило б космічному кораблю в результаті досягати близькосвітлових швидкостей.

Сигнали були виявлені за допомогою радіотелескопу "Грін-Бенк" в американському штаті Західна Віргінія. Науковий співробітник Берклі Джеррі Чжан розробив спеціальний алгоритм, який використовувався для докладного вивчення 400 терабайт радіоінформації.

Раніше в цій роботі використовували більш простий алгоритм пошукового типу, схожий на той, що IT-компанії використовують для оптимізації пошукових результатів і класифікації зображень.

"Ця робота цікава не тільки тому, що допомагає зрозуміти динаміку поведінки швидких радіосплесків в деталях, але й тому, що показує, як розумні машини можуть фіксувати сигнали, не помічені традиційними алгоритмами", - розповів Ендрю Сімьон, керівник дослідницького центру SETI в Берклі.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрономи з США знайшли можливе пояснення позаземного сигналу Wow! Він був зареєстрований в 1977 році і, на думку низки фахівців, міг бути посланням інопланетної цивілізації.