Вчені пояснили походження позаземного сигналу "Wow!", отриманого у 1977 році

Результати своїх досліджень автори опублікували в Journal of the Washington Academy of Sciences, а коротко про них повідомляє видання New Scientist.

Спочатку вчені виключали, що джерелом сигналу можуть бути інші планети, навколоземні супутники, астероїди та інші тіла Сонячної системи. У новому дослідженні астрономи спробували розвінчати цю точку зору. На їхню думку, джерелом Wow! могли бути комети 266P/Christensen і P/2008 Y2 (Gibbs), транзит яких спостерігався в період з 27 липня по 15 серпня 1977 року в околиці групи зірок Chi сузір'я Стрільця, пише Lenta.ru.

Ядра кожної з комет оточені величезними водневими хмарами радіусом у кілька мільйонів кілометрів. Ці небесні тіла були виявлені після 2005 року і не враховувалися при визначенні джерел позаземного сигналу. Небесне джерело Wow! знаходилося в районі комет. Астрономи вважають, що випромінювання їх хмар могло стати причиною реєстрації сигналу.

З такими висновками згодні не всі експерти. Зокрема, Джеймс Бауер з Лабораторії реактивного руху в Пасадіні вважає, що випромінювання кометної хмари, як правило, не спостерігається на довжині хвилі 21 сантиметр. Перевірити свою гіпотезу астрономи сподіваються 25 січня 2017 року (під час транзиту 266P/Christensen) і 7 січня 2018 (під час транзиту P/2008 Y2).

Сигнал Wow! приблизно відповідає водневій лінії (частотою приблизно 1420 мегагерц і з довжиною хвилі близько 21 сантиметрів). Він був зафіксований 15 серпня 1977 року радіотелескопом «Велике вухо» Університету штату Огайо і тривав 72 секунди. Вчений Джеррі Ейман (який і придумав назву Wow! ) у рамках проекту SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) з пошуку позаземних цивілізацій прийняв сильний вузькосмуговий сигнал до північно-заходу від кульового зоряного скупчення M55 в сузір'ї Стрільця.

Подібний потужний сигнал більше ніколи не спостерігався. Оскільки водень є найпоширенішим хімічним елементом у Всесвіті, а його випромінювання без труднощів проходить крізь щільну атмосферу Землі, деякі експерти вважають, що Wow! може бути посланням інопланетян.