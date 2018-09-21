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Японія висадила на астероїд два зонди (фото)

10:02, 21 вересня 2018
Наука та IT
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Головною особливістю апаратів, що спускаються, є їх здатність дотикатися до поверхні / JAXA

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Про це йдеться в Twitter місії. Станція прибула до астероїда в червні цього року, напередодні вона почала зниження і висадила два ровера з висоти кілька десятків метрів над поверхнею.

Головною особливістю апаратів, що спускаються, є їх здатність дотикатися до поверхні. Особливий спосіб пересування обраний через надзвичайно слабку гравітації астероїда – в 60 тис. разів слабкіше, ніж на Землі.

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Теги: #Японія#астероїд