Японія висадила на астероїд два зонди (фото)
Японська космічна станція Hayabusa-2 висадила на поверхню астероїд Рюгу два дослідних зонда, які займуться вивченням його поверхні.
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Про це йдеться в Twitter місії. Станція прибула до астероїда в червні цього року, напередодні вона почала зниження і висадила два ровера з висоти кілька десятків метрів над поверхнею.
Головною особливістю апаратів, що спускаються, є їх здатність дотикатися до поверхні. Особливий спосіб пересування обраний через надзвичайно слабку гравітації астероїда – в 60 тис. разів слабкіше, ніж на Землі.
[MINERVA-II1] The shadow of Hayabusa2 on the surface of Ryugu is gradually becoming stronger. The altitude of the spacecraft now is down to about 400m.— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 21, 2018
※The image was captured at universal time, UTC 2018-09-21 03:05 pic.twitter.com/q6rrNTz0VF
【MINERVA-ⅱ1】— 小惑星探査機"はやぶさ２" (@haya2_jaxa) September 21, 2018
Heeeeeeere weeeeee cooooome!!!!!!!!! pic.twitter.com/Ppcjr40SgG