Японія висадила на астероїд два зонди (фото)

Станція прибула до астероїда в червні цього року, напередодні вона почала зниження і висадила два ровера з висоти кілька десятком метрів над поверхнею.

Японська космічна станція Hayabusa-2 висадила на поверхню астероїд Рюгу два дослідних зонда, які займуться вивченням його поверхні. Читайте такожSpaceX готова відправити у космос наступальну зброю для США Про це йдеться в Twitter місії. Станція прибула до астероїда в червні цього року, напередодні вона почала зниження і висадила два ровера з висоти кілька десятків метрів над поверхнею. Головною особливістю апаратів, що спускаються, є їх здатність дотикатися до поверхні. Особливий спосіб пересування обраний через надзвичайно слабку гравітації астероїда – в 60 тис. разів слабкіше, ніж на Землі. [MINERVA-II1] The shadow of Hayabusa2 on the surface of Ryugu is gradually becoming stronger. The altitude of the spacecraft now is down to about 400m.

※The image was captured at universal time, UTC 2018-09-21 03:05 pic.twitter.com/q6rrNTz0VF — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 21, 2018 【MINERVA-ⅱ1】

Heeeeeeere weeeeee cooooome!!!!!!!!! pic.twitter.com/Ppcjr40SgG — 小惑星探査機"はやぶさ２" (@haya2_jaxa) September 21, 2018

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