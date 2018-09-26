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Вчені дізнались швидкість, з якою чорна діра «пожирає» матерію

19:01, 26 вересня 2018
Наука та IT
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Чорна діра поглинає матерію зі швидкістю близько 90 тисяч кілометрів на секунду / Фото 007dna via instructables.com

Чорна діра затягує об’єкти зі швидкістю, яка становить третину від швидкості світла. Це вдалося встановити дослідникам з Лестерського університету, які спостерігали за тим, як нищівна космічна сила поглинула об’єкт з масою, подібною до Землі.

«Ми спостерігали за всім процесом, і ми гадаємо, що могли досить точно визначити кількість матерії, яка потрапила в чорну діру», - цитує Newsweek професора Лестерського університету Кена Паундса, який виступив в ролі автора нового дослідження.

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«Щось з масою Землі було поглинуто приблизно за день», - додав він.

Паундс практикує рентгенівську астрономію, яка передбачає виявлення і спостереження за космічними об’єктами за допомогою рентгенівського випромінювання. Використовуючи орбітальну обсерваторію XMM-Newton, яка належить Європейській космічній агенції, його команда зосередила увагу на супермасивній чорній дірі, маса якої перевищує сонячну в 40 мільйонів разів. Майже кожна галактика має таку чорну діру в своєму центрі, і наш Чумацький шлях – не виключення. Але та, за якою астрономи вели спостереження, розміщена посеред галактики PG211+143. Вона розташована за мільярд світлових років від Землі.

Зазвичай, коли газ потрапляє в чорну діру, він кружляє навколо неї і поступово поглинається. При цьому, він нагрівається і пришвидшується, а отже випромінює більше світла. Саме так вчені змогли виявити скорочення маси.

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«Коли матерія наближається до чорної діри, вона нагрівається до температур, при яких світло від цієї матерії складається з рентгенівських променів», - пояснив Паунс, додавши, що та матерія, за якою спостерігала його команда, була надзвичайно гарячою.

«Температура була приблизно 10-20 мільйонів градусів. Випромінювання було рентгенівським, саме тому ми змогли спостерігати за ним за допомогою рентгенівської обсерваторії», - додав вчений.

Відкриття може означати, що процес хаотичного «зрощення», під час якого відбувається пряме входження матерії, відбувається так само і у випадку інших супермасивних чорних дір. А отже з часом обертання таких чорних дір сповільнюється, дозволяючи їм поглинати матерію і збільшуватися навіть швидше. Чорні діри раннього всесвіту нарощували масу дуже швидко. Тому відкриття може пояснити, чому саме їм вдалося це зробити.

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Теги: #космос#вчені#відкриття#чорна діра поїдає галактику