NASA і Європейське космічне агентство показали перше відео з космосу в якості 8k

Ролик зняли на борту Міжнародної космічної станції за допомогою камери Helium 8K.

NASA і Європейське космічне агентство опублікували перше відео з космосу з роздільною здатністю 8 тис. пікселів.

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Ролик зняли на борту Міжнародної космічної станції за допомогою камери Helium 8K компанії RED. Вона дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8192 на 4320 пікселів.

Ролик показує, як астронавти живуть на станції, працюють та проводять експерименти. Зокрема, глядачі можуть побачити секвенування ДНК і порівняння рослин, які виросли в космосі з рослинами, які виросли на землі.