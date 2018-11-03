NASA і Європейське космічне агентство показали перше відео з космосу в якості 8k
18:03, 03 листопада 2018Наука та IT
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Ролик зняли на борту Міжнародної космічної станції за допомогою камери Helium 8K.
Ролик показує, як астронавти живуть на МКС \ NASA
NASA і Європейське космічне агентство опублікували перше відео з космосу з роздільною здатністю 8 тис. пікселів.
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Ролик зняли на борту Міжнародної космічної станції за допомогою камери Helium 8K компанії RED. Вона дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8192 на 4320 пікселів.
Ролик показує, як астронавти живуть на станції, працюють та проводять експерименти. Зокрема, глядачі можуть побачити секвенування ДНК і порівняння рослин, які виросли в космосі з рослинами, які виросли на землі.
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