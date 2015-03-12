Прилад для пошуку інопланетного життя випробували на повітряній кулі

Прилад Planetary Atmospheres Minor Species Sensor (PAMSS) був закріплений на висотному аеростаті, який запустили в місті Тусон (штат Арізона), повідомляє ufostation.net з посиланням на Daily Mail.

Повітряна куля провела більше години на висоті 32 000 метрів, після чого прилад успішно приземлився. Метою випробувань була перевірка PAMSS на здатність функціонувати в умовах низької температури і тиску (в стратосфері нерідко холоднішає до мінус 60 градусів за Цельсієм).

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Апарат здатний фіксувати молекули газу в концентрації декількох частин на трильйон - що робить його набагато чутливішим, ніж аналогічні пристрої. Інфрачервоний лазер дозволяє пристрою виявити сліди газів - побічних продуктів обміну речовин у живих істот - методом внутрішньопорожнинної абсорбційної спектроскопії.

За допомогою PAMSS НАСА збирається знайти сліди таких газів, як метан, в атмосфері Марса, Європи (супутника Юпітера) і Енцелада (супутника Сатурна). Знадобиться він і на Землі, перш за все для моніторингу стану озонового шару планети.