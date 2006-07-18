Гібридний Mercedes S-Class з`явиться у 2008 році (фото)

Представники компанії Mercedes-Benz цього тижня офіційно підтвердили інформацію про те, що продажі гібридних модифікацій Mercedes S-Class стартують на початку 2008 року. Нагадаємо, що прототип такого автомобіля був представлений минулої осені на автомобільній виставці у Франкфурті.

Його особливістю є одночасне використання бензинового 295-сильного мотора V6 об`ємом 3,5 літри, і 8,2-літровий електродвигун, змонтований узгоджено з коробкою передач. Цей мотор дає автомобілеві змогу скоротити викиди шкідливих речовин при русі в режимі "старт-стоп", наприклад в пробці. Проте працювати електродвигун може тільки одночасно з двигуном внутрішнього згорання, "допомагаючи" йому в деяких ситуаціях.

Спочатку гібридний S-Class з`явиться у продажу на ринку США і Японії, і лише через деякий час - в Європі. Крім того, слідом за найрозкішнішим Mercedes-Benz аналогічну силову установку одержать E-Class, а також позашляховики Mercedes ML і GL.

Нагадаймо також, що водночас з цим Mercedes-Benz, спільно з GM і BMW, займається створенням повноцінної гібридної силової установки, в певному розумінні аналогічної тій, що використовується на автомобілях Lexus. У ній двигун внутрішнього згорання і електромотор зможуть працювати незалежно одне від одного, скоротивши тим самим споживання палива і викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Лента.ру