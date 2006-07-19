Kia представив майбутній європейський бестселер (фото)

Компанія Kia Motors розповсюдила першу інформацію і офіційні фотографії новітньої моделі, розробленої спеціально для європейського ринку. Поки майбутня новинка носить кодову назву Kia ED, проте вже відомо, що вона потрапляє в найнасиченіший в Європі сегмент "С", де їй доведеться конкурувати з Ford Focus, VW Golf, Opel Astra і Peugeot 307. Продажі цього автомобіля почнуться в грудні нинішнього року.

У основі Kia ED лежить нова платформа з колісною базою 2650 міліметрів, а габаритна довжина хетчбека становить 4,2 метри. Розробкою нової моделі займався європейський дизайн-центр Kia, тому автомобіль одержав сучасний дизайн кузова і інтер`єру, обширні можливості для трансформації салону. Спочатку для Kia ED передбачено чотири мотори - три бензинових, об`ємом 1,4, 1,6 і 2,0 літри, а також повністю новий турбодизель із змінною геометрією крильчатки нагнітача, об`ємом 1,6 літри.

Як очікується, офіційний дебют п`ятидверного хетчбека Kia відбудеться восени поточного року на автомобільній виставці в Парижі. Пізніше в лінійці ED з`явиться також тридверний хетчбек і універсал. Випускати всі ці автомобілі планується на першому європейському заводі Kia, розташованому в Словаччині.

Лента. ру