Учені змогли визначити наявність депресії за допомогою смартфона

Результати були опубліковані в журналі Journal of Medical Internet Research, передає "Новое время", посилаючись на Daily Mail.

У дослідженні взяли участь 28 добровольців від 19 до 58 років. Вчені встановили, що чим довше людина використовує гаджет, тим гірший її емоційний стан.

Експеримент показав, що депресивні індивідууми використовують свій смартфон близько 68 хвилин у день, в той час, як ті, хто не страждає від таких психологічних станів, використовують його у цілому не більше 17 хвилин у день.

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«Як виявилося, ми можемо діагностувати депресивні симптоми у людини, навіть не поставивши жодного запитання. Тепер у нас є об'єктивний критерій поведінки, пов'язаний з депресією. Люди, які страждають від депресії, як правило, нікуди не ходять. У них не тільки знижена мотивація, але й просто немає сил і енергії на це», - говорить автор дослідження, професор Девід Мор.