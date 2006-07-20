Компанія Volvo показала свій хетчбек C30 (фото)

Компанія Volvo розповсюдила перші офіційні фотографії свого хетчбека Volvo C30, який повинен скласти конкуренцію BMW 1-Series, Mercedes A-Class і Audi A3 як в Європі, так і на ринку Північної Америки. Причому офіційний дебют новинки для журналістів відбудеться зовсім скоро - 25 липня поточного року.

Судячи з перших фотознімків, серійна версія C30 мало чим відрізняється від концептуального автомобіля, представленого на початку зими на автошоу в Детройті. Автомобіль зберіг агресивний дизайн кузова, складну форму задніх ліхтарів і досить незвичайні задні двері з напівкруглим склом. Інтер`єр хетчбека виконаний в більш традиційному стилі, але одержить фірмову консоль і оригінальну оббивку сидінь.

У основі C30 лежить модернізована платформа, запозичена у Volvo S40, тому хетчбек вийшов на 25 сантиметрів коротшим. У технічному плані новинка багато в чому повторюватиме саме цю модель і одержить майже той же набір моторів, включаючи 2,5-літрову рядну "п`ятірку". А ось чи успадковуватиме C30 повноприводну трансмісію - поки не відомо.

Відзначимо також, що публічний показ автомобіля пройде восени нинішнього року в рамках міжнародного автошоу в Парижі. У продажу Volvo C30, швидше за все, з`явиться ще до кінця 2006 року.

Лента.ру