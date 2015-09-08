Вчені з'ясували, що зовнішня несхожість людей обумовлена еволюцією

До такого висновку прийшли вчені. Доцент неврології і поведінки Корнельського університету Майкл Шиєн виявив, що люди в ході еволюції розвивалися, щоб фізично відрізнятися один від одного, передає "Моя планета". Саме тому очі грають таку важливу роль у соціальних взаємодіях.

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Велика кільткість тварин розпізнає різних особин за запахом або звуком, але люди, коли ідентифікують людей, покладаються насамперед на зовнішній вигляд. У той час як більшість тварин практично не відрізняються один від одного (особливо ті, що активні вночі), люди, як з'ясували дослідники, еволюціонували, щоб досягти унікальної фізичної форми, прагнучи до різноманітності (колір шкіри, очей, волосся, риси обличчя і зріст).

При цьому науковці вказують, що риси обличчя мають набагато більше змінних, ніж особливості тіла. Наприклад, людина з довгими руками, як правило, має і довгі ноги, а от широкий ніс або близько посаджені очі ніяк не впливають на величину губ або висоту чола.

Порівняння ДНК людей зі всього світу показало, що гени, що впливають на особливості обличчя, різноманітніші, ніж ті, які впливають на інші частини тіла. Це явна ознака того, що зміна рис обличчя мала еволюційну перевагу.

У той же час кількість генів, що впливають на форму нашого обличчя і носа, колір очей, обмежена - її можна порівняти з колодою карт: при багаторазовому перемішуванні рано чи пізно вам попадеться карта, яка вже випадала до цього. «Точна кількість генів, які вирішують, як ми виглядаємо, невідома, але вони можуть змінюватися в широких межах», - зазначив Майкл Шиєн. Схожа комбінація генів може призвести до того, що люди, які не перебувають один з одним у спорідненості, можуть виглядати дуже схоже. У деяких випадках «двійники» можуть бути віддалено пов'язані, не підозрюючи про це.