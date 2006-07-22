За рік у світі продадуть мільярд мобілок

Компанії-виробники стільникових телефонів встановили новий рекорд продажів і постачань за підсумками II кварталу 2006 року. За цей період компаніям-виробникам мобілок вдалося реалізувати більше 237,8 мільйонів телефонів, що на 22,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період 2005 року.

Загалом за першу половину 2006 року різними компаніями було реалізовано більше 470 мільйонів мобільників – тобто зрівнятися з показниками за весь 2003 рік, коли за чотири квартали було продано 469,8 мільйона апаратів, повідомляє сайт TG Daily.

Якщо темп продажів мобільних телефонів не сповільниться, до кінця року може бути подолана планка в 1 мільярд реалізованих мобільників. Такий прогноз зробили фахівці аналітичної компанії IDC. Варто зазначити, що найбільш активне зростання продажів спостерігається в сегменті бюджетних мобільників початкового рівня на ринках країн, що розвиваються.

За підсумками II кварталу 2006 року Nokia зміцнила своє лідерство на ринку стільникових телефонів - частка цієї компанії становить 33 відсотки ринку з 78,4 мільйонів проданих телефонів. За фінською компанією ідуть Motorola (21,8 відсотка, 51,9 мільйона), Samsung (11,1 відсотка, 26,3 мільйона) і Sony Ericsson (6,6% з 15,7 мільйонів проданих телефонів).

Лента.ру