Названо ціну найбільшого в світі плазмового телевізора
15:18, 22 липня 2006Наука та IT
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103-дюймовик надійде в продаж у вересні
Компанія Panasonic оголосила про початок масового виробництва найбільших плазмових телевізорів у світі. У відкритий продаж телевізор Viera з діагоналлю в 103 дюйми надійде у вересні 2006 року, повідомляється на сайті Akihabara News.
Новинка від Panasonic підтримує розрізнення до 1080p (1920x1080 при прогресивній розгортці). Рівень контрасності 103-дюймового телевізора Viera становить 4000:1.
Представники Panasonic також оголосили вартість найбільшого плазмового HD-телевізора. Новинка коштуватиме користувачеві 51 тисячу доларів.
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