Названо ціну найбільшого в світі плазмового телевізора

Компанія Panasonic оголосила про початок масового виробництва найбільших плазмових телевізорів у світі. У відкритий продаж телевізор Viera з діагоналлю в 103 дюйми надійде у вересні 2006 року, повідомляється на сайті Akihabara News.

Новинка від Panasonic підтримує розрізнення до 1080p (1920x1080 при прогресивній розгортці). Рівень контрасності 103-дюймового телевізора Viera становить 4000:1.

Представники Panasonic також оголосили вартість найбільшого плазмового HD-телевізора. Новинка коштуватиме користувачеві 51 тисячу доларів.

Лента.ру