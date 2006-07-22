Названо ціну найбільшого в світі плазмового телевізора

15:18, 22 липня 2006
Наука та IT
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103-дюймовик надійде в продаж у вересні

Компанія Panasonic оголосила про початок масового виробництва найбільших плазмових телевізорів у світі. У відкритий продаж телевізор Viera з діагоналлю в 103 дюйми надійде у вересні 2006 року, повідомляється на сайті Akihabara News.

Новинка від Panasonic підтримує розрізнення до 1080p (1920x1080 при прогресивній розгортці). Рівень контрасності 103-дюймового телевізора Viera становить 4000:1.

Представники Panasonic також оголосили вартість найбільшого плазмового HD-телевізора. Новинка коштуватиме користувачеві 51 тисячу доларів.

Лента.ру

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