Honda планує почати виробництво літаків

Японський автовиробник Honda Motor Co. планує розпочати виробництво літаків. Як повідомляє Associated Press з посиланням на анонімні джерела в компанії, прийом замовлень почнеться вже наприкінці 2006 р. Раніше деякі американські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Honda збирається дебютувати на ринку невеликих бізнес-літаків.

Представники компанії поки що не дають офіційних коментарів.

Нагадаємо, що розробку компактних бізнес-літаків Honda розпочала ще 1986 р., використовуючи двигуни, надані іншими виробниками. У грудні 2003 р. Honda Motor Co. успішно закінчила випробування HondaJet - нового експериментального літака бізнес-класу. HondaJet, обладнаний турбовентиляторними двигунами Honda HF118, є першим розробленим Honda літаком місткістю 4-8 чоловік, на який встановлюються створені компанією двигуни.

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