Chrysler Sebring 2007 року оснастили дизельним двигуном (фото)

Минуло всього декілька днів з того часу, як на Британському автосалоні був представлений Chrysler Sebring 2007 модельного року, як автовиробник будує великі плани щодо цієї моделі.

Представники Chrysler заявили, що середньорозмірний седан, який надійде на європейський ринок, буде оснащений дизельним двигуном. Це буде перший автомобіль D-класу від Chrysler Group, який оснащуватимуть агрегатами, що працюють на дизельному паливі.

За повідомленням компанії, 2-літровий турбіруваний двигун виробляє потужність в 140 к.с. і 229 Нм обертаючого моменту. Автомобіль комплектуватиметься 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Бензинові двигуни теж присутні – це 2-літровий 4-циліндровий, а також 2,4-літровий і 2,7-літровий V6. Всі ці агрегати будуть доступні європейським покупцям трохи згодом.

Autonews.ru