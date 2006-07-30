Голландець винайшов ліжко, яке вільно плаває в повітрі

Цю інновацію дуже скоро можна буде придбати в найдорожчих меблевих магазинах Європи. 34-річний голландський архітектор Янйап Руйсенаарс сконструював ліжко, якому можуть позаздрити герої фантастичних романів. Використавши силу однакових магнітних полюсів, він змусив конструкції буквально ширяти над підлогою. Подібна конструкція стане дуже актуальною в сучасному мінімалістичному дизайні інтер`єрів.

Система працює за допомогою двох потужних магнітів, один з яких вмонтовано в підлогу, а інший - у каркас ліжка. Оскільки обидва магніти мають однакові полюси, вони ніколи не впадуть одне на одного. Дроти, що тримають ліжко, насправді утримують його від того, щоб воно не піднялося. Ліжко виготовлено з металу, який не зашкодить людині.

Поки що винахідник зробив прототипну модель, у половину натуральної величини, але її вже можна придбати на виставці в Бельгії за сто сорок дві тисячі євро. Справжне ліжко коштуватиме близько півтора мільйона євро. Руйсенаарс сподівається, що незабаром він сконструює й інші предмети інтер`єру. А поки що архітектор вихваляється, що його диво-винахід зможе витримати вагу автомобіля, але не розмагнітить кредитку, якщо ви випадково задрімаєте з гаманцем у кишені.

За матеріалами "5-го каналу"