Sony, Matsushita, Sharp, Toshiba і Hitachi взяли під опіку інтернет-телевізори

П`ять провідних японських виробників побутової техніки оголосили про плани розробити і запустити у виробництво нову технічну розробку - інтернет-телевізори, спроможні приймати трансляції інтернет-TV без посередництва комп`ютера. У проекті беруть участь традиційні конкуренти - компанії Sony, Matsushita, Sharp Corp., Toshiba Corp. і Hitachi Ltd. Спеціально для реалізації проекту п`ять виробників заснують спільну компанію - TV Portal Service Corp.

Планується, що телевізори матимуть єдиний стандарт прийому сигналу. Відомо також, що розробники планують встановлювати на них програмне забезпечення під Linux замість більш поширеної Microsoft Windows. Вибір на користь Linux був зроблений через її швидкісні якості, а також меншу вразливість цієї операційної системи щодо вірусів.

Передбачається, що перші інтернет-телевізори з`являться у продажу вже в 2007 р., передає Associated Press.

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