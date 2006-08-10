Subaru випускає обмежену партію Legacy STi (фото)

Компанія Subaru оголосила про випуск обмеженої серії автомобілів Subaru Legacy з кузовом седан і універсал, які підготовують фахівці спортивного підрозділу марки - Subaru Technica International (STi). Машини продаватимуть лише на японському ринку, а всього планують спустити з конвеєра рівно 600 таких автомобілів.

Мотор на Subaru Legacy STi залишать без змін - це дволітровий бензиновий турбодвигун потужністю 280 кінських сил. Зате в підвісці автомобіля з`являться амортизатори Bilstein і нові пружини. Крім того, новинка оснащуватиметься фірмовими 18-дюймовими колесами STi, а також потужними гальмами Brembo.

Зовні ексклюзивну версію Legacy легко впізнати за новим переднім і заднім бампером, а також новою випускною системою. У салоні автомобіля з`являться нові сидіння, оздоблені шкірою і алькантарою, а також модернізована панель приладів та інші аксесуари.

Новинку планують випускати у версіях як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач. Вартість Legacy STi в Японії складе всього 34 тисячі 700 доларів США.

Лента.ру