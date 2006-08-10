Компанія Nikon представила нову дзеркальну фотокамеру

Компанія Nikon офіційно представила нову десятимегапіксельну дзеркальну фотокамеру D80, перша інформація про яку з`явилася ще в липні.

Як і очікувалося, новинка є заміною моделі D70, що випускалася вже декілька років. Nikon D80 використовує матрицю формату DX (10,2 мегапікселя). Камеру можна використовувати з будь-якими об`єктивами серій AF Nikkor і DX Nikkor.

Однією з головних переваг D80 в компанії називають високоякісну систему обробки зображень, запозичену від новітніх професійних цифрових дзеркальних фотокамер.

Система забезпечує достовірну передачу кольорів, а новий мікропроцесор має значно вищу продуктивність і менше енергоспоживання, дозволяючи робити більше знімків без перезарядки батарей.

Система виміру експозиції, як запевняють в Nikon, працює безпомилково навіть у найскладнішому освітленні. Для обчислення підсумкового значення експозиції в системі використовується вбудована база даних, що містить дані про більш ніж 30000 реальних фотографій.

Для того, щоб ввімкнути D80 потрібно всього 0,18 секунди, а мінімальна затримка спрацьовування затвора складає близько 80 мілісекунд.

Для компонування кадру використовується видошукач з діоптрійним підстроюванням. Відзняті матеріали зберігаються на карту SD у форматах RAW, TIFF або JPEG, і виводяться на 2,5-дюймовий рідкокристалічний екран (230000 пікселів) з кутами огляду 170° в всіх напрямках.

Камера підтримує базові функції редагування знімків: зняття ефекту червоних очей, кадрування, накладення знімків та ін. Акумуляторна батарея EN-EL3e дозволяє знімати до 2700 кадрів без заряджання.

Кореспондент за матеріалами: Компьюлента