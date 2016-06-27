Астрономи виміряли надмасивну чорну діру в центрі Чумацького шляху

Робота вчених опублікована в журналі The Astrophysical Journal, передає N+1.

У центрі Чумацького шляху знаходиться надмасивна чорна діра Стрілець А*, маса якої оцінюється приблизно в 4 млн сонячних мас. На відміну від інших чорних дір у центрах галактик, Стрілець А* являє собою досить тьмяний об'єкт. Стрілець А* знаходиться на відстані 25 900 світлових років і оповита газопиловими хмарами, що поглинають оптичне випромінювання. Однак чорну діру можна побачити в радіо, мікрохвильовому, інфрачервоному та рентгенівському діапазоні.

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За допомогою мережі радіотелескопів вчені дали нову оцінку розміру центральної чорної діри. За їхніми розрахунками, радіовипромінювання виходить з області простору, розміром всього 1,2 астрономічної одиниці (одна астрономічна одиниця - середня відстань від Землі до Сонця). Її гравітаційний радіус - радіус горизонту подій сферично-симетричної чорної діри - виявився в 10 разів менше.

Крім того, вчені стверджують, що випромінювання виходить від гарячих електронів у внутрішніх частинах акреційного потоку, однак для підтвердження даної теорії необхідні більш детальні спостереження.

Нагадаємо, вчені виявили у віддаленому від Землі галактичним скупченні міжзоряну речовину, яка активує процеси утворення зірок, наближаючись до надмасивної чорної діри.