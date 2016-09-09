Штучний інтелект на конкурсі краси виявився расистом

У конкурсі взяло участь шість тисяч людей з 100 країн. Але з 44 переможців (їх визначали у різних вікових категоріях) тільки один виявився чорношкірим, ще кілька «гарних» людей опинилися азіатами, пише "Медуза".

Читайте такожЗвалище ідей: незабаром у знаменитого "бойового аватара" Путіна з'явиться "собака" (фото)

В описі конкурсу написано, що робот вміє «бачити» зморшки, визначати симетрію обличчя, колір шкіри, стать, вікову категорію, етнос і інші параметри. Конкурс запустила група експертів Youth Laboratories, що займається дослідженнями в сфері глибинного навчання за підтримки Microsoft.

Науковий керівник Beauty.AI Олександр Жаворонков заявив, що у расових переваг штучного інтелекту є низка причин, але головна в тому, що у вибірці фотографій, за якими машина вчилася визначати стандарти краси, було недостатньо чорношкірих людей. Робот в підсумку зробив висновок, що світлий колір шкіри є ознакою привабливості.