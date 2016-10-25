Легендарна поліція Лос-Анджелеса пересідає на електромобілі Tesla

Як повідомляє N+1 з посиланням на NBC, Департамент поліції Лос-Анджелеса домовився з американською компанією Tesla Motors про конвертацію електромобіля Tesla Model S P85D в патрульну машину.

В рамках угоди на машину встановлять радіостанцію, комп'ютер, захисну сітку для затриманих, кріплення з замком для дробовика, проблискові маячки та інше спеціальне обладнання.

В даний час поліція Лос-Анджелеса впроваджує програми з переходу на екологічно чистий транспорт. При цьому поліцейським для боротьби з порушниками необхідні машини, здатні на швидкий розгін, а також такі, що володіють великим запасом ходу на одній зарядці акумуляторів.

Читайте такожTesla показала новий автопілот в дії (відео)

Електромобіль Tesla Model S задовольняють цим вимогам поліцейських. На початку поточного року Tesla Motors передала Департаменту поліції Лос-Анджелеса в оренду два електромобіля. Один отримав стандартне поліцейське забарвлення і проблискові маячки, але не був обладнаний спеціальними системами. Машина взяла участь у кількох виставках.

В рамках угоди з поліцією Tesla Motors обладнає другий орендований департаментом автомобіль. Після того як все обладнання буде встановлено на електромобіль, поліцейські приступлять до його випробувань. Машиною буде керувати штатний поліцейський. На електромобілі поліцейський буде виїжджати на виклики і навіть брати участь у гонитві, якщо такі знайдуться.