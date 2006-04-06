Ferrari модернізує свої боліди (фото)

За підсумками перших трьох гонок сезону 2006 року команда Формули-1 Ferrari вирішила модернізувати власні боліди. Як очікується, до наступної гонки, яка пройде в Імолі, автомобіль Міхаеля Шумахера помітно відрізнятиметься від машини, на якій він їздив в Австралії.

Зокрема, болід одержить кузов з поліпшеною аеродинамікою, вдосконалений і надійніший двигун, а також перероблені передню і задню підвіски, і навіть нові покришки від Bridgestone. До тестів оновленої машини Шумахер планує приступити вже наступного тижня в Барселоні.

Керівник гоночної команди Ferrari Жан Тодт заявив наступне: "Я думаю, що ми зможемо бути конкурентоздатні в Імолі. Але наскільки конкурентоздатні ми будемо – це нам ще належить з`ясувати. Багато що також залежить і від наших супротивників. Ми не єдині, хто займається поліпшенням свої болідів".

Лєнта.ру