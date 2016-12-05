Virgin Galactic провела успішні випробування нового космічного корабля SpaceShipTwo
Компанія Virgin Galactic провела успішні випробування нового суборбітального космоплана VSS Unity класу SpaceShipTwo.
Про це йдеться на сайті аерокосмічної компанії Virgin Galactic, відомої своїми планами організації доступних туристичних суборбітальних космічних польотів, передає LB.ua.
Згідно з повідомленням, VSS Unity і літак White Knight 2, який транспортував його, стартували з тестового майданчика в пустелі Мохаве. Через півтори години польоту була віддана команда відстикувати корабель від літака-транспортера. Космоплан "плив" самостійно близько 10 хвилин, після чого самостійно приземлився.
Читайте такожБританський мільярдер Бренсон хоче інвестувати в Україну
VSS Unity, як і літак-транспортер, управляється парою пілотів. На борту WhiteKnightTwo також перебував борт-інженер.
Політ класу SpaceShipTwo став першим у серії випробувальних польотів нового суборбітального корабля. Раніше компанія проводила льотні випробування корабля без його відокремлення від літака-транспортера.
Корабель VSS Unity був представлений в лютому 2016 року. Це другий корабель із серії SpaceShipTwo. Перший екземпляр, названий VSS Enterprise, зазнав аварії під час випробувального польоту 2014 року. Корабель розбився через несанкціоноване переведення хвостового оперення в режим гальмування, катастрофа обернулася загибеллю одного з пілотів. Офіційною причиною нештатної ситуації назвали людський фактор.