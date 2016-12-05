Virgin Galactic провела успішні випробування нового космічного корабля SpaceShipTwo

Про це йдеться на сайті аерокосмічної компанії Virgin Galactic, відомої своїми планами організації доступних туристичних суборбітальних космічних польотів, передає LB.ua.

Згідно з повідомленням, VSS Unity і літак White Knight 2, який транспортував його, стартували з тестового майданчика в пустелі Мохаве. Через півтори години польоту була віддана команда відстикувати корабель від літака-транспортера. Космоплан "плив" самостійно близько 10 хвилин, після чого самостійно приземлився.

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VSS Unity, як і літак-транспортер, управляється парою пілотів. На борту WhiteKnightTwo також перебував борт-інженер.

Політ класу SpaceShipTwo став першим у серії випробувальних польотів нового суборбітального корабля. Раніше компанія проводила льотні випробування корабля без його відокремлення від літака-транспортера.

Корабель VSS Unity був представлений в лютому 2016 року. Це другий корабель із серії SpaceShipTwo. Перший екземпляр, названий VSS Enterprise, зазнав аварії під час випробувального польоту 2014 року. Корабель розбився через несанкціоноване переведення хвостового оперення в режим гальмування, катастрофа обернулася загибеллю одного з пілотів. Офіційною причиною нештатної ситуації назвали людський фактор.